Казань подверглась нападению ВСУ

Казань подверглась нападению ВСУ
Фото: unsplash.com
Над городом прогремело несколько взрывов

Минувшей ночью жители Казани сообщили о новом нападении ВСУ. Над городом прогремело несколько взрывов из-за налета беспилотников. По предварительной версии, главной целью были вертолетный и авиационный заводы.

О первых звуках взрывов стало известно около 5 утра – их было около четырех. Очевидцы также заявили о срабатывании систем ПВО. В казанском аэропорту объявили план "Ковер", рейсы задержали на вылет и прилет. Как заявили в МЧС, в городе была объявлена опасность атаки БПЛА. Жителей попросили не паниковать и не подходить к окнам.

Ближе к 7 утра люди снова услышали взрывы в четырех районах Казани – Авиастроительном, Московском, Кировском и Ново-Савинском районах. Предположительно, для атаки на город ВСУ использовали беспилотник типа "Лютый". Позже стало известно о третьей волне нападения на город и одном мощном взрыве, который попал на камеры.

По словам местных жителей, один из дронов врезался в пустой бак Казанского авиационного завода. Пострадавших нет, как и жертв, сообщили в пресс-службе Раиса Татарстана. 

Как рассказали в Минобороны РФ, за минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 31 беспилотник над Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областями и Татарстаном.

Источник: Baza
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