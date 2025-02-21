Трамп приедет в Москву на празднование 80-летия Победы - источник Point

Вскрылись детали тайной поездки Трампа в Москву
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Вашингтон резко изменил свой курс

Французский журнал Point сообщил, что новый глава Белого дома Дональд Трамп планирует поездку в Москву. Более того, французы делятся шокирующими деталями: они утверждают, что глава США приедет в Россию на празднование Дня Победы 9 мая, что будет крайне символично.

По данным издания, в этот день на трибунах в российской столице ожидается "важный гость", который, предположительно, будет находиться рядом с главой нашей страны Владимиром Путиным.

Источники утверждают, что визит Трампа может сопровождаться личной встречей с президентом России. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.

Ранее официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии для журналистов сообщил, что конкретных договоренностей о встрече двух лидеров на данный момент нет. По его словам, стороны признают важность переговоров, но детали их проведения пока не определены.

К слову, ранее во Франции началась паническая истерика из-за одного шага Путина.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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