Шутка Путина про "порошки" заставила хохотать весь зал на форуме

Шутка Путина про "порошки" заставила хохотать весь зал
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Российский лидер славится своим остроумием

Российский лидер Владимир Путин во время Форума будущих технологий задал шутливый вопрос академику РАН Валентину Ананикову. Остроумная реплика президента заставила хохотать весь зал.

Примечательная беседа состоялась, когда ученый начал рассказывать о своих первых опытах по химии еще в школьные годы.

Выдающийся химик вспомнил, что в детстве его особенно привлекало изучение порошков. Он рассказывал, как рассматривал их под микроскопом, пытаясь увидеть химическую структуру веществ.

В этот момент глава нашей страны с улыбкой уточнил:

"Какие порошки?"

Шутка президента вызвала смех среди присутствующих, но ученый не растерялся. Он пояснил, что в его детских экспериментах использовались самые обычные вещества – соль, сода и медный купорос.

Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года и собирает ведущих специалистов в области науки и технологий.

К слову, ранее известный американский журналист Такер Карлсон заявил о своем беспокойстве из-за странного поведения главы киевского режима Владимира Зеленского, политика подозревают в пристрастии к запрещенным веществам.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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