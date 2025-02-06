"Позади планеты всей": озвучена новая причина увольнения главы "Роскосмоса"

"Позади планеты всей": озвучена новая причина увольнения главы "Роскосмоса"
Юрий Борисов. Фото: NASA Headquarters / wikimedia.org
Эксперт не верит, что новый управляющий сможет изменить сложившуюся ситуацию в отрасли

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов лишился своей должности по указу президента РФ. Источники говорят, что решение было принято буквально в один вечер – никто из сотрудников даже не подозревал, что готовится смена руководства. Новым главой госкорпорации назначили заместителя министра транспорта России Дмитрия Баканова.

Борисов пребывал в должности два с половиной года и, как заявили в Кремле, претензий к его работе нет – просто произошла необходимая ротация кадров. Однако глава Института космической политики Иван Моисеев считает, что руководитель не был достаточно эффективен в своей работе, как того требует ситуация в отрасли.

Эксперт утверждает, что в течение последних 10 лет российская космонавтика равномерно опускалась все ниже и ниже. Сейчас по интенсивности запусков она достигла уровня 60-х годов.

"Интенсивность запусков – это только одна составляющая. Вторая – новизна, что было нового. Здесь мы, увы, позади планеты всей. Ничего нового со времен Советского Союза у нас не сделано", – отметил он.

Моисеев уверен, что нельзя считать современным достижением запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный, поскольку по сути она представляет собой затянувшийся долгострой. Также на волоске от провала запуск Российской орбитальной станции, поскольку проект довольно дорогой и сделан без возможности запустить ее аналог в случае непредвиденной ситуации. 

Что касается самой деятельности "Роскосмоса, то, по словам эксперта, при нормальном подходе всем занимаются надзорный и исполнительные органы – один выполняет задачу, а другой контролирует ход ее исполнения. Но в России ситуация обстоит несколько иначе.

"У нас все это объединено в одну госкорпорацию, которая сама себе ставит задачи и сама их благополучно проваливает. Может поставить задачу, чтобы все было хорошо и не было ничего плохого. Конечно, такая задача всегда стоит", – заявил специалист.

Моисеев полагает, что по этой причине новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов не сможет принципиально изменить ситуацию в отрасли.

Источник: НСН

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