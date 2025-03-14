Лукашенко рассказал о тайном звонке Путину с Украины

Президент поделился секретной информацией

Владимир Путин созванивался с украинскими властями, но эти беседы велись втайне от общественности. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой.

По его словам, подробностями переговоров с ним поделился глава России во время закрытой встречи.

"Они ему звонили, рассказывали, он (Путин) разговаривал с некоторыми. Это непубличная была договоренность, что они будут говорить", – поделился Лукашенко.

О чем именно была беседа, президент Белоруссии не рассказал, поскольку не имеет права обсуждать это до тех пор, пока Путин не обнародует информацию.

При этом он отметил, что договороспособных политиков на Украине нет. И несмотря на их нежелание вести переговоры, Россия все равно не отказывается от диалога.

Ранее сообщалось, что Зеленский вышел из себя после заявления Владимира Путина о перемирии на Украине. Он указал, что глава России испытывает страх перед Дональдом Трампом, из-за чего побоялся публично признаться в своем желании продолжать конфликт.

Напомним, после переговоров с Лукашенко президент сообщил, что российская сторона выступает за перемирие и прекращение огня, однако пока остаются нерешенными многие вопросы предстоящей договоренности и не учтены интересы Москвы.