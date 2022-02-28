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Мариуполь может перейти под контроль ДНР в ближайшие часы. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин днем в понедельник, 28 февраля.
По его словам, силы ДНР уже на подходе к Мариуполю, совсем скоро город будет полностью блокирован, останется выбить вооруженного противника за его пределы. Однако сделать это будет непросто: ВСУ и члены нацбатов используют мирное население в качестве живого щита. Мирным гражданам не дают покинуть город. При этом улицы и дома заминированы.
"Надеемся на определенное сознание тех украинских военных, большинство которых находятся в Мариуполе, что они смогут разоружить националистов, заковать их в наручники, сдать нам и тем самым спасти многие тысячи жизней обычных граждан",
– приводит РИА "Новости" слова Басурина.
Есть надежда и на делегации РФ и Украины, которые сели за стол переговоров в Белоруссии. Возможно, им удастся договориться.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что приостанавливает всеобщую мобилизацию в регионе в ожидании российско-украинских переговоров. Встреча делегаций началась с опозданием, при этом присутствующие отметили многочисленные странности.
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