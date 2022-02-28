До основания разрушен Центр морских операций США под Одессой

В Сети появились фотографии уничтоженной в результате спецоперации ВС России базы Центра морских операций США под Одессой, откуда осуществлялось управление маневрами кораблей НАТО, а также предоставлялось высокоточное оружие. Снимки разместил на своей странице в телеграм-канале военкор Олег Блохин.

"База НАТО в Очаково стерта с лица земли. Это был один из приоритетных объектов для удара по военной инфраструктуре ua", – написал журналист.

Таким образом, планы Вашингтона против Черноморского флота РФ и инфраструктуры на побережье сорваны российскими военными.





Напомним, Москва с 24 февраля осуществляет на территории Украины спецоперацию по демилитаризации соборной для защиты ДНР и ЛНР, в рамках которой наносятся ракетные удары по военной инфраструктуре Незалежной.

Ранее в понедельник, 28 февраля, в Минобороны России заявили о полном контроле над воздушным пространством неньки.

Также сегодня хакерская группа Anonymous подвергла атаке сайты крупнейших российских информационных изданий и агентств.

