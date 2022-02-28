Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
В Сети появились фотографии уничтоженной в результате спецоперации ВС России базы Центра морских операций США под Одессой, откуда осуществлялось управление маневрами кораблей НАТО, а также предоставлялось высокоточное оружие. Снимки разместил на своей странице в телеграм-канале военкор Олег Блохин.
"База НАТО в Очаково стерта с лица земли. Это был один из приоритетных объектов для удара по военной инфраструктуре ua", – написал журналист.
Таким образом, планы Вашингтона против Черноморского флота РФ и инфраструктуры на побережье сорваны российскими военными.
Напомним, Москва с 24 февраля осуществляет на территории Украины спецоперацию по демилитаризации соборной для защиты ДНР и ЛНР, в рамках которой наносятся ракетные удары по военной инфраструктуре Незалежной.
Ранее в понедельник, 28 февраля, в Минобороны России заявили о полном контроле над воздушным пространством неньки.
Также сегодня хакерская группа
Anonymous
подвергла атаке
сайты крупнейших российских информационных изданий и агентств.
В Лондоне не верят в успех переговоров между Москвой и Киевом