На Россию совершили массовую атаку

На Россию совершили массовую атаку
Фото: depositphotos.com
Стране объявили "кибервойну"

Сайты крупнейших российских информационных изданий подверглись атаке со стороны группировки хаккеров Anonymous. 

При переходе на страницы "ТАСС", "Известий", "Фонтанки", РБК, "Коммерсанта" высвечивается знак нелегальной организации.

Сообщается, что атаке подвергся и ряд официальных белорусских изданий.

В беседе с РИА "Новости" главред "Ъ" подтвердил, что сайт издания был сломан. Об аналогичной проблеме сообщила редакция российской Forbes.

После начала спецоперации на Украине Anonymous объявили России "кибервойну". Ранее они атаковали сайт "Госуслуг". 

Зарубежные социальные сети – Facebook, Twitter, Instagram уже ввели ряд новых мер для пользователей в связи с военным кризисом. Теперь официальные страницы российских СМИ имеют маркировку "подконтрольные государству России", а публикации, в которых пользователи высказывают поддержку действиям официальной Москвы, маркируют как ложный контент. 

Роскомнадзор, в свою очередь, ограничил трафик западных соцсетей.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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