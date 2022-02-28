Абрамович выступит переговорщиком от Украины - СМИ

Абрамович выступит переговорщиком от Украины - СМИ
Роман Абрамович. Фото: Sang Tan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Бизнесмен откликнулся на просьбу бывшего продюсера Зеленского

Миллиардер, обладатель паспортов России и Израиля Роман Абрамович отправился в Белоруссию на российско-украинские мирные переговоры по просьбе Киева. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным израильского издания, к Абрамовичу обратился бывший продюсер Владимира Зеленского Александр Роднянский. Он по просьбе украинского президента искал влиятельного представителя еврейской общины, который мог бы вмешаться в процесс урегулирования в интересах Киева.

Сообщается, что владелец британского футбольного клуба "Челси" не имеет большого веса в Москве, но кроме него никто не вызвался помочь. Абрамович же отправился в Гомельскую область Белоруссии, где 28 февраля проходит встреча делегаций РФ и Украины.

Изданию не удалось связаться с самим Абрамовичем, но его представитель подтвердил, что к бизнесмену обращались из правительства Незалежной. 

Ранее СМИ обратили внимание, что российский олигарх Абрамович не попал в санкционный список, который составили на Западе в свете обострения ситуации на Украине.

Переговоры делегаций Москвы и Киева начались в Белоруссии со значительной задержкой. От их исхода зависят жизни простых людей.

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Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: The Jerusalem Post ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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