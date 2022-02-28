НАТО воюет с Россией руками украинских нацбатальонов - эксперт

НАТО воюет с Россией руками украинских нацбатальонов - эксперт
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Страны альянса щедро направляют в Незалежную новые партии вооружений

Страны Североатлантического блока благоразумно не хотят воевать с Россией собственными руками, используя для этого Украину и ее националистические батальоны. С таим мнение выступила доктор политических наук, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко в ходе заседания политклуба "Ассиметричные ответы".

На мероприятии журналисты задали эксперту вопрос о возможном открытом противостоянии РФ и государств-членов НАТО. Она отметила, что президент США Джо Байден и представители альянса уже дали ответ на него в рамках украинского кризиса.

"На мой взгляд мы получили ответ на ваш вопрос, когда и Байден, и страны НАТО заявили, что они не будут вводить свои войска на территорию Украины. Это был первый шаг", – цитирует РИА ФАН профессора.

Одновременно Ветренко обратила внимание на хитрое антироссийское поведение Запада в отношениях с Москвой. Так, натовцы опасаются прямого военного конфликта с Россией, поэтому вынуждены использовать иные способы для давления на Кремль.

"Мы видим готовность Запада вооружать Украину. Это фактически тоже потенциальное и достаточно опасное участие стран НАТО. То есть они не хотят воевать своими руками, они хотят воевать руками Украины и национальных батальонов", – резюмировала специалист.

Напомним, сегодня пятый день спецоперации РФ по демилитаризации Незалежной для защиты ДНР и ЛНР, в рамках которой наносятся ракетные удары по военной инфраструктуре Незалежной. На этом фоне военные группировки народных республик освобождают Донбасс до его административных границ 2014 года.

В связи с этим целый ряд западных стран решили еще поднакачать киевский режим еще оружием. В частности, власти Германии собрались направить на Украину одну тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. Как заявил на дняхканцлер ФРГ Олаф Шольц, "российская атака знаменует собой поворотный момент" и долг Берлина поддержать Киев "от вторгшейся армии Путина".

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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