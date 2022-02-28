В прессу просочилась информация с закрытого мероприятия

Сегодня, 28 февраля, наконец-то стартовали переговоры российской и украинской делегаций по поводу ситуации, которая сложилась в Незалежной. Представители киевского режима до последнего тянули резину, однако в конце концов все же явились на важное для всего мирового пространства мероприятие. Впрочем, на адекватность делегатов из Незалежной рассчитывать пока не приходится. По крайней мере, в прессе появилась информация о первом весьма странном требовании представителей Украины.



Так, в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua" размещена публикация о том, что киевские делегаты требуют от Российской Федерации вывести все наши войска с территории Донбасса и Крыма.

При этом представителей киевского режима не смущает тот факт, что Крымская республика давно вернулась в родную российскую гавань и не является частью Незалежной. Кроме того, Москва признала независимость Луганской и Донецкой народных республик, поэтому эти территории вышли из состава Украины.

Как отмечает издание, с таким наглым требованием к российским делегатам обратился советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.

К слову, недавно опытный эксперт Оксана Шкода заявила, что с высокой долей вероятности Украина провалит переговоры из-за своих "понтов".