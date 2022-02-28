Зеленский наживается на каждом дне войны в Донбассе - политолог

Зеленский наживается на каждом дне войны в Донбассе - политолог
Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжение"Игры кончились": Россия готова к ядерной войне - Кедми
Поступающая со стороны Запада финансовая помощь Незалежной оседает в карманах представителей действующей киевской власти

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение зарабатывают огромные деньги за каждый день войны в Донбассе и проводимой Россией спецоперации по защите ДНР и ЛНР, в то время как простое население страны прячется в бомбоубежищах. Об этом написал политолог Семен Уралов на своей странице в телеграм-канале.

По его мнению, киевский режим намеренно затягивает переговорный процесс с Москвой. Параллельно бойцы ВСУ и нацбатов выполняют безумные распоряжения властей Незалежной.

"Пока военные выполняют приказ, гражданские начальники в Киеве ежедневно получают сотни миллионов на продолжение войны только по официальным каналам. Кто у нас Нацбанк контролирует? Куда уйдут эти деньги после попадания на казначейские счета? Какие банки будут обслуживать?" – задается вопросами эксперт.

Политолог заметил, что "одни воюют, а где-то на Виргинских островах рождается несколько новых миллиардеров".

"Такова реальность", – подытожил Уралов.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации соседней страны для защиты ДНР и ЛНР, в рамках которой наносятся ракетные удары по военной инфраструктуре Незалежной.

В понедельник, 28 февраля, в белорусском Гомеле начались переговоры российской и украинской делегаций по разрешению кризиса вокруг соборной. В СМИ сообщили, что якобы по просьбе киевского режима переговорщиком от неньки выступит обладатель паспортов РФ и Израиля, миллиардер Роман Абрамович.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Абрамович выступит переговорщиком от Украины - СМИ

Бизнесмен откликнулся на просьбу бывшего продюсера Зеленского

Россия взяла контроль над всем воздушным пространством Украины

ВКС РФ получили господство в небе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей