Поступающая со стороны Запада финансовая помощь Незалежной оседает в карманах представителей действующей киевской власти

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение зарабатывают огромные деньги за каждый день войны в Донбассе и проводимой Россией спецоперации по защите ДНР и ЛНР, в то время как простое население страны прячется в бомбоубежищах. Об этом написал политолог Семен Уралов на своей странице в телеграм-канале.

По его мнению, киевский режим намеренно затягивает переговорный процесс с Москвой. Параллельно бойцы ВСУ и нацбатов выполняют безумные распоряжения властей Незалежной.

"Пока военные выполняют приказ, гражданские начальники в Киеве ежедневно получают сотни миллионов на продолжение войны только по официальным каналам. Кто у нас Нацбанк контролирует? Куда уйдут эти деньги после попадания на казначейские счета? Какие банки будут обслуживать?" – задается вопросами эксперт.

Политолог заметил, что "одни воюют, а где-то на Виргинских островах рождается несколько новых миллиардеров".

"Такова реальность", – подытожил Уралов.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации соседней страны для защиты ДНР и ЛНР, в рамках которой наносятся ракетные удары по военной инфраструктуре Незалежной.

В понедельник, 28 февраля, в белорусском Гомеле начались переговоры российской и украинской делегаций по разрешению кризиса вокруг соборной. В СМИ сообщили, что якобы по просьбе киевского режима переговорщиком от неньки выступит обладатель паспортов РФ и Израиля, миллиардер Роман Абрамович.

