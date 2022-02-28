Решение Путина перевести силы сдерживания на особый режим несения боевого дежурства - только один из шагов Москвы в сфере безопасности

Время разговоров с Западом прошло, они там не хотят понимать про озабоченности России в вопросе безопасности, поэтому с декабря прошлого года мир живет в другой реальности, а с 24-го и 27 февраля в новой стадии. Об этом заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми в эфире спецвыпуска "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Так он прокомментировал вчерашнее решении президента России Владимира Путина перевести силы сдерживания на особый режим несения боевого дежурства.

"То есть, игры кончились. Россия идет на "Вы" в полном смысле этого слова, оценивая все эти санкции, все эти угрозы как необъявленную войну", – цитирует "ОСН" Кедми.

По мнению израильтянина, данная мера является абсолютно логичной в сложившейся ситуации. Он считает, что американцы пришли к выводу, что противостояние между РФ и Западом лучше вести "на тему Украины", для чего ее и подставили. И сейчас бесконечно обсуждают только Незалежную.

Однако западники своими пропагандистскими действиями против Донбасса сами заставили Россию вмешаться.

"Это только один шаг. Будут еще шаги, другие. Еще более неожиданные и не менее эффективные", – подытожил он.

Напомним, накануне российский верховный главнокомандующий приказал Минобороны перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Путин подчеркнул, что Запад не только вводит санкции против нашей страны, но и позволяет себе агрессивные выступления относительно России.

