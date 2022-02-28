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Президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование вооруженного конфликта на Украине возможно только при безусловном учете законных интересов Москвы в сфере безопасности. Об этом глава государства сообщил лидеру Франции Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре, который продолжался полтора часа.
Итак, Кремль требует:
- признание российского суверенитета над Крымом;
- демилитаризацию и денацификацию украинского государства;
- обеспечение нейтрального статуса Украины.
При этом отмечается, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Незалежной и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам.
Кроме того, Путин указал Макрону на то, что ВС РФ в ходе спецоперации по демилитаризации соседней страны, которую они проводят с 24 февраля, не угрожают мирному населению и не наносят удары по гражданским объектам.
"Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса", - цитирует РИА "Новости" Путина.
Напомним, в понедельник, 28 февраля, в белорусском Гомеле проходят переговоры российской и украинской делегаций по ситуации в соборной.
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