Когда конфликт с Украиной закончится: Путин объявил Макрону условия

Когда конфликт с Украиной закончится: Путин объявил Макрону условия
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ситуацию разрешить возможно только при безусловном учете законных интересов Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование вооруженного конфликта на Украине возможно только при безусловном учете законных интересов Москвы в сфере безопасности. Об этом глава государства сообщил лидеру Франции Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре, который продолжался полтора часа.

Итак, Кремль требует:

- признание российского суверенитета над Крымом;

- демилитаризацию и денацификацию украинского государства;

- обеспечение нейтрального статуса Украины.

При этом отмечается, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Незалежной и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам.

Кроме того, Путин указал Макрону на то, что ВС РФ в ходе спецоперации по демилитаризации соседней страны, которую они проводят с 24 февраля, не угрожают мирному населению и не наносят удары по гражданским объектам.

"Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса", - цитирует РИА "Новости" Путина.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, в белорусском Гомеле проходят переговоры российской и украинской делегаций по ситуации в соборной.


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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