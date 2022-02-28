Переговоры России и Украины завершились

Переговоры России и Украины завершились
Фото: depositphotos.com
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Общение делегатов проходило в несколько раундов и заняло около пяти часов

В Белоруссии завершились российско-украинские переговоры. Об этом сообщает РИА "Новости"

Встреча делегаций задержалась почти на сутки. Изначально планировалось, что переговоры пройдут в Минске 27 февраля. Затем назывался Гомель. Потом Киев и вовсе объявил, что отправит делегацию только на территорию страны-члена НАТО типа Румынии или Польши. Но после общения по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко президент Незалежной Владимир Зеленский одобрил встречу в Белоруссии.

Место переговоров закодировали под названием "домик рыбака", известно было лишь, что это рядом с украинской границей у реки Припять в Гомельской области. Представители Украины добирались туда очень долго, поскольку поехали через Польшу.

В составе делегации РФ глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Минске Борис Грызлов, заместители министров иностранных дел и обороны Андрей Руденко и Александр Фомин. Возглавляет российскую группу помощник президента РФ Владимир Мединский. 

Со стороны Киева: председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, нардепутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Советник главы офиса украинского президента заявил, что делегации уедут в свои столицы для консультаций перед новым раундом.

Подоляк также отметил, что стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения. В ближайшее время возможно проведения второго раунда переговоров.

Глава российской делегации Мединский подтвердил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Следующий раунд пройдет на польско-белорусской границе.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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