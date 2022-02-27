Украина решилась приехать на переговоры с Россией

Украина решилась приехать на переговоры с Россией
Фото: www.pixabay.com
Киев потребовал перенести важное мероприятие из Гомеля

На сегодня, 27 февраля, были назначены переговоры российских делегатов с украинской стороной. Цель мероприятия – дипломатическим путем решить конфликтную ситуацию, сложившуюся на территории Незалежной. Изначально украинский лидер Владимир Зеленский предложил провести встречу в белорусском Гомеле, однако в последний момент отказался. Теперь стало известно, что делегаты от Киева все же готовы побеседовать с представителями Москвы.

Сообщается, что перед тем, как дать согласие на проведение важной встречи, Зеленский пообщался по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Встреча должна состояться в Гомельской области. Именно туда украинская сторона попросила приехать российских делегатов.

Стоит отметить, что представители киевского режима тянули до последнего. Московская делегация ждала их в Гомеле и подчеркнула, что готова оставаться на месте до 15:00 по мск. После этого переговорный процесс считался бы сорванным. Однако в последний момент Киев заявил, что готов разговаривать.

Переговоры между делегациями Украины и России в Гомельской области ожидаются на белорусско-украинской границе, пишет "Белта".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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