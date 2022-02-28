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Стало известно, что накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попал под обстрел. Произошло это в селе Павлополь, которое находится к северо-востоку от Мариуполя.
Сообщается, что Денис Пушилин не пострадал. Он сам сообщил о своем состоянии, заявив, что с ним все в порядке, передает РИА ФАН.
Ранее под обстрел в Донбассе попали российские журналисты с телеканалов "Звезда" и ТВЦ.
Напомним, что 24 февраля началась специальная военная операция на Донбассе. Президент РФ Владимир Путин в обращении к своим гражданам подчеркнул, что ее целью является защита людей со стороны режима, который установился на Украине.
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