В результате инцидента он не пострадал

Стало известно, что накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попал под обстрел. Произошло это в селе Павлополь, которое находится к северо-востоку от Мариуполя.

Сообщается, что Денис Пушилин не пострадал. Он сам сообщил о своем состоянии, заявив, что с ним все в порядке, передает РИА ФАН.

Ранее под обстрел в Донбассе попали российские журналисты с телеканалов "Звезда" и ТВЦ.

Напомним, что 24 февраля началась специальная военная операция на Донбассе. Президент РФ Владимир Путин в обращении к своим гражданам подчеркнул, что ее целью является защита людей со стороны режима, который установился на Украине.