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Журналисты из России попали под обстрел украинской стороны в Донбассе. Корреспондент РИА Новости записал видео и сообщил, что их обстреляли "Градами". Вместе с сотрудником информагентства также находились журналисты телеканалов "Звезда" и ТВЦ.
Сообщается, что в результате обстрела никто не пострадал.
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