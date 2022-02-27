Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе - видео

Стрельбу вели из "Градов"

 Журналисты из России попали под обстрел украинской стороны в Донбассе. Корреспондент РИА Новости записал видео и сообщил, что их обстреляли "Градами". Вместе с сотрудником информагентства также находились журналисты телеканалов "Звезда" и ТВЦ.

Сообщается, что в результате обстрела никто не пострадал.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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