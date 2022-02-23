Обострение ситуации может грозить большими потерями для некоторых россиян

Усугубление украинского кризиса привело к тому, что самые богатые граждане России в короткий срок потеряли в совокупности 32 миллиарда долларов. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. По словам журналистов, обострение эскалации в дальнейшем приведет к еще большим потерям.

Напомним, в минувший вторник Джо Байден ввел санкции против продажи Россией суверенного долга за границу и в отношении элит страны.

По данным издания, больше всех от признания Донбасса потерял Геннадий Тимченко, который входит в список 500 богатейших людей мира. С начала этого года он лишился трети своего состояния – оно уменьшилось до 16 миллиардов долларов.

На втором месте Леонид Михельсон, который потерял примерно 6,2 млрд долларов. Замыкает тройку председатель "Лукойла" Вагит Алекперов, чей личный капитал уменьшился на 3,5 млрд долларов, когда стоимость акций компании упала почти на 17%.

Сейчас общее состояние 23 олигархов России составляет 343 миллиарда долларов против 375 миллиардов в конце 2021 года.

Признание Владимиром Путиным независимости ЛДНР привело к падению акций российских компаний. На фоне ослабел и рубль, который позже журналисты Bloomberg назвали самой нестабильной валютой мира. Ранее такой статус имела турецкая лира после рекордного падения в прошлом году.