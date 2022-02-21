Кризис в Донбассе обвалил российский рынок акций

Кризис в Донбассе обвалил российский рынок акций
Фото: pixabay.com
Доллар поднялся выше 78 рублей, а евро подскочил до 89 рублей

Рынок акций РФ обвалился на фоне кризисной ситуации в Донбассе. Индекс Московской биржи упал ниже 3270 пунктов, обновив минимум с 25 января, сообщает "Интерфакс" в понедельник, 21 февраля.

Отмечается, к 13:30 индекс Мосбиржи составил 3267,08 пункта (-3,7%), индекс РТС - 1337,66 пункта (-3,9%). Затем они усилили падение до 8-10%. При этом доллар поднялся выше 78 руб, а евро подскочил до 89 рублей впервые с 27 января.

Акции крупных отечественных компаний обвалились. Подешевели бумаги таких гигантов, как TCS Group, UC Rusal, Сбербанка, "ЛУКОЙЛа", "АЛРОСА", OZON, "Яндекса", "Роснефти", "Сургутнефтегаза", "НОВАТЭКа", "Магнита", "Аэрофлота", ВТБ, АФК "Система", "Татнефти", Polymetal, "Интер РАО", "РусГидро", "Норникеля", "Газпрома", ПАО "Полюс", "МТС", "НЛМК", "Газпром нефти", "ММК", "Северстали" и других. Rusal просел почти на 12%.

Между тем, на утренних торгах на Мосбирже рубль и фондовые активы ненадолго укрепились после сообщения Елисейского дворца о готовности президента РФ Владимира Путина на саммит с американским коллегой Джо Байденом. Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она пояснила, что лидер США готов встретиться с Путиным, если не произойдет вторжения в Украину.

Напомним, во второй половине 18 февраля власти власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию на фоне обострения ситуации на линии разграничения.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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