Москва и Киев готовятся к переговорам

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о приостановке всеобщей мобилизации в регионе. Такое заявление он сделал в преддверии переговоров между Россией и Украиной в Белоруссии.

"Она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания", – заявил он.

При этом Пушилин отметил, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, украинские войска воюют с гражданским населением.

Глава республики отметил, что пока медикоментов в ДНР хватает. Дефицит наблюдается на освобождаемых территориях.

Сегодня утром назначены переговоры по спецоперации российских военных на Украине между Москвой и Киевом. Украинская делегация уже прибыла в Белоруссию и готовится к встрече. Тем не менее, по данным источника, время саммита может задержаться, поскольку представители официального Киева могут захотеть поспать после дороги.

Ранее Пушилин сообщил, что попал под обстрел украинских силовиков.