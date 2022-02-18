Министр обороны Незалежной призвал воспользоваться потенциалом живой силы

Армия Украины "ментально готова" к войне. Об этом заявил глава Минобороны Незалежной Алексей Резников. Выступая в пятницу, 18 февраля, в Верховной раде, глава военного ведомства заверил нардепов, что враг не пройдет.

"Наша армия ментально готова останавливать любого врага. Это стратегическое преимущество страны, и нужно в полной мере раскрыть этот потенциал",

– заявил министр обороны. По его оценке, в ближайшем будущем армия Украины сможет постоять не только за свою страну, но и за западных соседей:

"Украина станет донором безопасности для всей Европы",

– предрек одетый в отутюженный синий костюм с белой рубашкой и ярким шелковым платком в кармашке пиджака вояка. Он так доложил депутатам, сколько, по его данным, сейчас вокруг Украины находится российских военнослужащих, но заверил, что волноваться не о чем.

Судя по всему, пока в украинские силы верят не многие. В частности, спикер польского сената Томаш Гродский, который тоже выступил в пятницу в Раде, сообщил, что намеренно прибыл в Киев с внушительной делегацией. Это должно продемонстрировать всем готовность Варшавы отстаивать украинский суверенитет и территориальную целостность. Выступление транслировалось на канале парламента.

Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил странам ЕС и НАТО устроить "дипломатическую карусель", согласовав непрерывный график визитов высокопоставленных лиц в Киев. Это, по его уверению, помешает России атаковать Украину.

Впрочем, есть основания полагать, что сейчас агрессивные планы вынашивает сама Незалежная. У линии разграничения фиксируются скопления украинских военных подразделений, в том числе диверсионные группы, ведутся обстрелы неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В ЛНР убеждены, что Украина пытается спровоцировать Луганск и Донецк на ответный огонь, чтобы под этим предлогом начать силовую операцию.