Вильнюс предложил устроить для Киева дипломатическую карусель

Украина оказалась в крайне опасной ситуации из-за угрозы вторжения России, но Литва знает, как ее защитить. Сам Вильнюс, конечно, мало на что способен, но рассчитывает спасти Киев общими усилиями. Свои предложения глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис уже разослал в столицы стран-членов НАТО.

По мнению главного литовского дипломата, в первую очередь, нужно "продемонстрировать" поддержку Украине. Выражаться она должна в виде непрерывного потока внешнеполитических визитов. Причем непременно на самом высоком уровне.

"Я предлагаю, чтобы все министры иностранных дел ЕС и НАТО спланировали поездки на Украину в ближайшие дни и недели",

– говорится в письме, которое Ландсбергис направил коллегам, а также главе евродипломатии Жозепу Боррелю. Более того, он настаивает, чтобы подобные визиты совершили в Киев и лидеры стран. По его словам, это гарантирует Украине безопасность, поскольку Россия не рискнет наносить удары, когда там находятся высокопоставленные представители и руководители стран НАТО.

В Литве убеждены, что именно таким образом в 2008 году была спасена Грузия:

"Присутствие президентов Польши, Эстонии, Латвии и Литвы в охваченном боевыми действиями Тбилиси помогло остановить российскую агрессию против Грузии",

– заявил Ландсбергис. Помимо "дипломатической карусели", он предложил всем странам НАТО нарастить поставки вооружений на Украину и выделить Киеву дополнительные кредиты, сообщает EURACTIV. О том, в какой ситуации Украина уже оказалась из-за такой "помощи" Запада, рассказал экс-министр Незалежной Виктор Суслов.

Напомним, 17 февраля в Киев отправляется министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Накануне она выступила с грозным обращением в адрес Москвы.

Что о властях Литвы и их поступках думает президент Белоруссии Александр Лукашенко, стало известно ранее.