На глазах у Зеленского: БМП врезалась в танк во время учений на Украине - видео

На глазах у Зеленского: БМП врезалась в танк во время учений на Украине - видео
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
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Маневры на виду и верховного главнокомандующего отметились казусом

В ходе проведенных в среду, 16 февраля, командно-штабных учений "Метель-2022" украинской армии на полигоне в Ровенской области одна из БМП-1 врезалась в Т-64БВ. Причем инцидент произошел на глазах у верховного главнокомандующего, президента страны Владимира Зеленского.

В интернете появилось соответствующее видео. Судя по кадрам, танк, покрытый для маскировки еловыми ветвями на крыше и брезентовой "накидкой" на корпусе, двигался по полю и изображал наступление на "противника". В момент, когда ствол его орудия был направлен вправо, в его левый борт на полной скорости вдруг врезалась БМП.


После столкновения боевая машина пехоты замирает, а вот танкисты продолжили движение по полигону как ни в чем не бывало. Как в результате такого удара чувствовали себя пехотинцы, остается лишь догадываться. Впрочем, как и неизвестна реакция украинского верховного главнокомандующего на такой "бой". Хотя, может быть, пехотинцы изображали из себя "камикадзе".

Источник: YouTube • Требует проверки
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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