Солдаты "агрессора" отправились на обеденный перерыв, считают комментаторы

Пользователи Reddit решили обсудить российское "вторжение" на Украину, которое, к величайшему сожалению коллективного Запада, снова пришлось отложить. Кто-то из комментаторов предположил, что солдаты решили отправиться на обеденный перерыв и поиграть на балалайке. Другие же заявили, что теперь нападение переносится аж на 61 февраля.

Ирония вызвана постановочным роликом, где один из русскоязычных пользователей высмеивает информационное подстрекательство и медийную истерию вокруг "вторжения" на Украину.

Так, на кадрах один российский солдат сидит в военном транспортнике напротив иллюминатора и сообщает, что скоро, кажется, его вместе с сослуживцами отправят в зону боевых действий – уже после приземления у военнослужащего заберут телефон, поэтому он торопится записать видеобращение, чтобы отправить поскорее в Сеть.

"Мне кажется, что это война...Все серьезно", – обреченно вздыхает солдат.

Но тут ракурс меняется – оказывается, что мужчина все это время смотрел не в иллюминатор, а на люк стиральной машины. Она и издавала гудящий звук, которые поначалу приняли за гул мотора самолета.

Над ситуацией посмеялись в комментариях пользователи, которые приняли вслед за автором шутить над "вторжением".

"Какие тут переводы??? Главное – стирка сделана", "Блин, этому парню надо быть поаккуратнее, идиоты могут не досмотреть до конца и принять за реальность", "Черт, он хороший актер", "А представьте, что CNN действительно используют эти кадры", "А в Белом доме все так же", "Я почти поверил", – пишут пользователи.

Ранее в китайских медиа назвали причину антироссийской истерии у Запада.