Вашингтон создает вокруг Москвы образ опасного врага

США используют тему так называемого "вторжения" России на территорию Украины, чтобы создать вокруг нашей страны образ врага и ослабить ее. Об этом заявил китайский эксперт из аналитического центра "Тайхэ" Чэн Хунган. Мужчина добавил, что Америке это нужно для того, чтобы продолжать манипуляции с безопасностью Европы и ее стратегическими ресурсами. Вашингтону очень выгодно держать под контролем Брюссель.

Эксперт считает, что таким поведением США показывает "уродливое лицо политики гегемонии" и свое моральное падение. Чэн Хунган говорит, что Америка лишь использует Украину для своих целей. Вашингтон хочет добиться ослабления России и зарождения паники в Европе.

Китайский аналитик также высказался по поводу российских военных учений рядом с границами Украины. По его мнению, суверенная страна имеет право проводить их на своей территории там, где посчитает нужным, и никто не может вмешиваться в эти внутренние дела государства. Что касается причины, Чэн Хунган считает, что действия России стали лишь реакцией на ситуацию, которая сложилась с США и НАТО.

Эксперт подытожил, что все слухи по поводу вторжения России на территорию Украины беспочвенны. Более того, наша страна продолжает прикладывать дипломатические усилия для того, чтобы решить украинский вопрос.

Напомним, что западные СМИ назвали датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Когда в этот день ничего не произошло, американские аналитики поменяли данные. Теперь они заявляют, что атака произойдет 20 февраля.