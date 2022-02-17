Глава государства считает, что риски высоки, как никогда

Американский лидер Джо Байден заявил, что располагает сведениями о проведении Россией военной операции "под чужим флагом". Соответствующее заявление глава государства сделал 17 февраля, выступая перед журналистами.

Глава Белого дома уточнил, что Вашингтон видит все признаки для проведения предстоящего "вторжения" на Украину. Президент добавил, что Штаты осведомлены об операции "под чужим флагом", якобы устроенной Москвой на Украине – об этом ранее заявлял британский премьер Борис Джонсон.

"Все видимые признаки указывают, что они готовятся к атаке на Украину. Россия, во-первых, не отводила войска и стянула дополнительные силы. Во-вторых, мы имеем все основания, позволяющие полагать, что они проводят операцию под чужим флагом, под предлогом которого намерены вторгнуться. Я считаю, что это произойдет в ближайшие несколько дней", – заявил Байден.

Однако не так давно американский лидер ранее указывал, что президент Российской Федерации Владимир Путин все еще не принял конкретного решения по поводу "вторжения". Тем не менее, в четверг Белый дом сообщил об отправке к украинским границам 7000 российских военнослужащих.

Журналистам президент сообщил, что пока что не читал обращение из Кремля, которое отправлено по факсу, а потому не может прокомментировать новых деталей и объяснений со стороны России.

Тем временем американские медиа утверждают, что теперь "вторжение" России переносится на 20 февраля – в Белом доме объяснили, что никогда не указывали конкретных дат, а поведение России у государственных границ постоянно меняется.