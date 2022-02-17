В Киеве решили вклиниться в спор между Москвой и Токио за Курилы

В Незалежной придумали новый план "возвращения" Крыма – нужно всего лишь увязать эту киевскую тему к борьбе Японии за Курильские острова. С таким предложением выступил украинский журналист Петр Шевченко в статье для газеты "Левый берег".

Автор отметил, что США признают суверенитет Японии над четырьмя принадлежащими России островами, и напомнил о резолюции парламента Страны восходящего солнца в поддержку Украины. Пан Шевченко считает, что Москва нарушает японские воздушные и морские границы, а также создает альянса с Пекином, который является противником Токио.

"Таким образом Япония <…> становится нашим ситуативным союзником", – уверен украинец.

В духе нового партнера киевского режима, журналист обвинил Россию в "милитаризации" Курил, при этом он указал на тот факт, что и Токио регулярно проводит учения на севере страны, в том числе совместно с американцами.

По его словам, Штаты пытаются противостоять Москве и Пекину в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создавая союзы с Японией, Индией, Австралией и Великобританией, что на руку Незалежной.

"На украино-японском треке Киев при такой конъюнктуре имеет как стратегическую, так и экономическую перспективы", – полагает автор.

По его мнению, власти страны могут "вернуть" Крым и Донбасс, привязав данный вопрос к спору вокруг Курил. Ну, и заодно получить экономическую выгоду от Японии: увеличить товарооборот, договориться о зоне свободной торговли, привлечь инвестиции.

С другой стороны пан Шевченко признал опасность для Киева оказаться стороной китайско-японского противостояния, т.к. Пекин важен соборной в качестве экономического партнера, да и Токио не пойдет на вооруженный конфликт с Москвой.

Напомним, ранее в феврале новый посол США в Японии Рам Эмануэль заявил о поддержке суверенитета островного государства над рядом островом Курильской гряды, которые являются территорией России. Комментируя это высказывание сами японцы сочли, что американцы не станут воевать вместе с ними против РФ за Курилы.

