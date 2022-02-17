На Украине нашли новый способ "вернуть" Крым

На Украине нашли новый способ "вернуть" Крым
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
В Киеве решили вклиниться в спор между Москвой и Токио за Курилы

В Незалежной придумали новый план "возвращения" Крыма – нужно всего лишь увязать эту киевскую тему к борьбе Японии за Курильские острова. С таким предложением выступил украинский журналист Петр Шевченко в статье для газеты "Левый берег".

Автор отметил, что США признают суверенитет Японии над четырьмя принадлежащими России островами, и напомнил о резолюции парламента Страны восходящего солнца в поддержку Украины. Пан Шевченко считает, что Москва нарушает японские воздушные и морские границы, а также создает альянса с Пекином, который является противником Токио.

"Таким образом Япония <…> становится нашим ситуативным союзником", – уверен украинец.

В духе нового партнера киевского режима, журналист обвинил Россию в "милитаризации" Курил, при этом он указал на тот факт, что и Токио регулярно проводит учения на севере страны, в том числе совместно с американцами.

По его словам, Штаты пытаются противостоять Москве и Пекину в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создавая союзы с Японией, Индией, Австралией и Великобританией, что на руку Незалежной.

"На украино-японском треке Киев при такой конъюнктуре имеет как стратегическую, так и экономическую перспективы", – полагает автор.

По его мнению, власти страны могут "вернуть" Крым и Донбасс, привязав данный вопрос к спору вокруг Курил. Ну, и заодно получить экономическую выгоду от Японии: увеличить товарооборот, договориться о зоне свободной торговли, привлечь инвестиции.

С другой стороны пан Шевченко признал опасность для Киева оказаться стороной китайско-японского противостояния, т.к. Пекин важен соборной в качестве экономического партнера, да и Токио не пойдет на вооруженный конфликт с Москвой.

Напомним, ранее в феврале новый посол США в Японии Рам Эмануэль заявил о поддержке суверенитета островного государства над рядом островом Курильской гряды, которые являются территорией России. Комментируя это высказывание сами японцы сочли, что американцы не станут воевать вместе с ними против РФ за Курилы.

Источник: Левый берег ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Нашел слабые места: в Британии объявили о победе Путина над Западом

Российский лидер обыграл США и Европу

Лондон сделал строгое предупреждение Москве

От России потребовали вернуться к переговорному процессу по Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей