В Киеве приготовились к полной эвакуации населения: город останется пустым

В Киеве приготовились к полной эвакуации населения: город останется пустым
Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/www.globallookpress.com
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Местные власти настроены решительно

В том случае, если Россия атакует Украину, Киев сможет совершить полную эвакуацию граждан. Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук. 

Чиновник заявил, что те граждане, которые не захотят покидать столицу, смогут оставаться там дальше. В Киеве в любом случае будут находиться работники критической инфраструктуры и военные, сообщает РИА ФАН. Если эвакуация действительно произойдет, метро украинской столицы будет работать в основном как укрытие, а свое транспортное предназначение оно будет выполнять лишь несколько часов в день.

17 февраля министерство обороны Великобритании продемонстрировало карту, которая показывает направление ударов России по Украине. На ней можно увидеть схему "наступления" российских войск. Первая фаза, по мнению авторов карты, состоит из атаки на Киев и Днепр, а вторая – движение на Винницу и Одессу. 

В США также продолжается истерия по поводу российского "вторжения" на территорию Украины. Посольство России в Америке призвало коллег успокоиться, перестать заниматься  самогипнозом, и заняться решением действительно серьезных вопросов по поводу конфликта на Украине.

Напомним, что 17 февраля президент Америки Джо Байден сделал заявление о том, что Россия точно собирается атаковать Украину "под чужим флагом". 

Источник: Громадськое радио ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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