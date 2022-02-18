В небе у границы Украины появилось слово "расслабьтесь"

В небе у границы Украины появилось слово "расслабьтесь"
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Пилот молдавского самолета своеобразным образом обратился к соседям

Пилот пассажирского самолета Air Moldova написал в воздушном пространстве в 40 километрах от границы с Украиной слово "relax", что переводится как "расслабьтесь". 

Самолет вылетел из Кишинева и более чем через полтора часа приземлился в том же месте. Траектория полета сформировала слово "relax". По данным телеканала "360", за формированием необычного "призыва", протяженностью в 128 километров, наблюдали более 30 тысяч пользователей сервиса Flightradar.

Пилот решился на такой шаг на фоне появления новостей в зарубежной прессе о том, что российские военные якобы движутся к украинской границе. 

В последнее время в западных СМИ появлялось множество материалов о предположительной подготовке России к нанесению военного удара. В прессе даже сообщалось, что это случится 16 февраля.

Ранее пользователи Reddit обсуждали перенос якобы запланированного нападения. Некоторые комментаторы пошутили, что российские солдаты решили сделать перерыв на обед. Кто-то заявил, что вторжение перенесут на 61 февраля. 

В центре обсуждения оказался шутливый ролик записанный русскоговорящим мужчиной. На видео российский солдат, сидя в военном самолете рядом с иллюминатором, встревоженно рассказывает, что их перемесят в зону боевых действий и заберут телефон, поэтому он спешно записывает этот ролик. 

После смены ракурса становится понятно, что на протяжении всего видео солдат смотрел в дверцу стиральной машины, а ее гудящий звук ошибочно был принят за гул двигателя транспортника.  

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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