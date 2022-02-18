Разведка США "раскрыла" тайный смысл отвода российских войск от Украины

Разведка США "раскрыла" тайный смысл отвода российских войск от Украины
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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В Америке считают возвращение военных домой после учений хитроумной "уловкой"

В США заявили о том, что Россия совершила уловку, когда объявила об отводе своих войск от границ с Украиной. Сделано это для того, чтобы якобы ввести в заблуждение Америку и другие государства. Стоит отметить, что речь идет об обычном возвращении бойцов на место постоянной дислокации после завершения учений. 

В заявлении сказано, что по сведениям Вашингтона, слова России могут быть лишь частью дезинформации, сообщает "Общественная служба новостей". Немудрено, что сам Вашингтон утверждает, что их данные являются достоверными. 

Соединенные Штаты сообщили, что сведения подтверждены несколькими источниками в самой Америке, а также в Европе, пишет "Свободная пресса". Причем имеющиеся данные они подтвердили независимо друг от друга. Россия, несмотря на подобные странные заявления, по-прежнему утверждает, что никакой атаки в планах не было, и в будущем также не будет. 

Напомним, что изначально "вторжение" России на территорию Украины планировалось 16 февраля в 4 часа утра по московскому времени. Однако после того, как в этот день ничего не произошло, в США заявили, что эта дата была лишь прикрытием для более значимого числа. Теперь в Америке утверждают, что атака произойдет 20 февраля. Другие государства, однако, начинают сомневаться в компетенции Соединенных Штатов. Так, президент Чехии Милош Земан заявил, что американская разведка уже в третий раз крупно ошиблась в своих расчетах. 

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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