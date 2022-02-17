Президент Чехии рассказал о неслыханном позоре американской разведки на Украине

Президент Чехии рассказал о неслыханном позоре американской разведки на Украине
Фото: Ondrej Deml/CTK/www.globallookpress.com
Спецагенты продемонстрировали свою некомпетентность

Президент Чехии Милош Земан высказался об очередном неверном прогнозе разведки США. По его словам, он был уверен, что войны не будет, так как "россияне – не сумасшедшие". Глава Чехии добавил, что подобная операция принесла бы России больше проблем, нежели какую-то выгоду. 

Милош Земан также сказал, что подобный "конфуз" – не первый в истории работы американской разведки. Первый раз произошел в Ираке, где, по словам спецслужб США, должно было находиться оружие массового поражения, однако оно там обнаружено не было. Второе неверное заявление касалось Афганистана, сообщает "Общественная служба новостей". Американская разведка тогда заявила, что боевики не смогут войти в Кабул и захватить его. Третьей же ошибкой стал прогноз даты якобы "вторжения" России на Украину. 

Похожей точки зрения придерживается и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА ФАН. Она ранее заявила, что истерия, которую устроили западные СМИ и политики являются позором и фейком для американской разведки. 

Напомним, что западные СМИ ранее ожидали вторжение России на Украину в ночь на 16 февраля. Британское издание The Sun даже назвало точное время нападения – час ночи, а по московскому времени 4 утра. Предполагаемой атаки, однако, не произошло. 

Источник: Idnes ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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