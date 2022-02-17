Действия американцев переходят все границы разумного

Посольство России в США призвало Америку перестать заниматься истерией касательно "вторжения" наших войск на территорию Украины. Дипломаты отметили, что 16 февраля предполагаемая атака не состоялась, однако в США продолжают говорить о неизбежности войны.



Телеканал CNN накануне интервью с Недом Прайсом во время прямого включения из Киева, по факту, начал обратный отсчет так называемому вторжению, сообщает "Свободная Пресса". По словам российских дипломатов, в Америке продолжают заниматься самогипнозом касательно нападения России на Украину, потому что коллеги из США уже не могут смотреть на ситуацию объективно из-за "маховика антироссийской истерии".

Дипмиссия призвала госдепартамент США перестать нагнетать обстановку касательно "милитаристского угара" в СМИ, передает URA.RU. Российские дипломаты искренне просят коллег заняться действительно важными вопросами, которые касаются решения конфликта внутри Украины.

Напомним, что по мнению западных СМИ, Россия должна была совершить "вторжение" на территорию Украины 16 февраля в 4 утра по московскому времени. После того, как предполагаемый прогноз не состоялся, президент Чехии заявил об очередном "конфузе" разведки США. Он сказал, что Америка ошиблась в расчетах уже не в первый раз.