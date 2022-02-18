Чиновнику грозит государственное преследование

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Киев внимательно ознакомится со словами главы Закарпатской областной государственной администрации Викторы Микиты, назвавшего россиян "братьями". Премьер уточнил, что власти готовы провести соответствующее расследование.

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на "Цензор.нет" (заблокировано на территории РФ), в ходе сессии облсовета глава местной администрации заявил, что все российское население остается братским для жителей Незалежной, однако российское руководство является "недружественным". Рожденное в СССР поколение выросло на совершенно других взглядах, в противовес современным идеям, которым подвержена украинская молодежь – молодые люди относятся к Российской Федерации иначе, указал Микита.

Скандальные слова чиновника позднее прокомментировал в Раде украинский премьер, заявивший, что официальный Киев намерен провести расследование слов главы Закарпатья. При наличии юридических оснований власти примут "соответствующие меры".

Микита назначен на должность главы закарпатской администрации в конце прошлого года по указанию президента Украины Владимира Зеленского. До вступления в должность занимал пост первого заместителя руководителя главуправления в Центральном аппарате СБУ.

В 2020 году Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО, заявившего, что стране не светит всеобщая мобилизация в случае войны из-за отсутствия патриотизма населения и последующего дезертирства украинцев.