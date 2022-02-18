Путин назвал Киеву условие для прекращения кризиса в Донбассе

Путин назвал Киеву условие для прекращения кризиса в Донбассе
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва призвала украинские власти начать выполнять Минские соглашения

Для разрешения вооруженного конфликта в Донбассе Киеву нужно начать вести прямой диалог с представителями ДНР и ЛНР. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном брифинге с лидером Белоруссии Александром Лукашенко по итогам сегодняшних переговоров в Москве.

"Все, что нужно сделать Киеву – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта. И чем раньше это произойдет, тем лучше", – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что залог восстановления мира на Украине – выполнение киевским режимом Минских договоренностей. Также Путин добавил, что сейчас наблюдается, наоборот, обострение ситуации в Донбассе.


Его поддержал Лукашенко, заметив, что ни россиянам, ни белорусам не нужен никакой военный конфликт. А все, что происходит около границ двух государств, включая Незалежную, инспирируется со стороны Запада.

По его словам, впервые за долгие десятилетия Европа оказалась на грани того, что военный конфликт может затянуть, "как в воронку", весь континент.

"Люди уже готовы бежать оттуда и, возможно, уже бегут, это ненормально", – сказал Лукашенко про обострение в Донбассе.

Ранее в пятницу, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил об экстренной эвакуации мирного населения региона в Россию из-за угрозы наступления ВСУ. С тем же объявлением выступил и лидер ЛНР Леонид Пасечник. На территорию РФ прежде всего будут вывозить женщин, детей и стариков.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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