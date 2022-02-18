Родитель президента призвал сотрудников медиа взять в руки лопаты и идти рыть траншеи

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр нецензурной бранью отреагировал на вопрос журналистов "Страны.ua" о том, верны ли слухи о его побеге за границу на фоне сообщений о якобы "вторжении" России.

Фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале издания.

"Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду <…>. Видимо, тем, кто об этом пишет, <…> (нечего. – прим. ред.) делать", – заявил родитель экс-комика, использовав обсценную лексику.

Зеленский-старший призвал журналистов взять в руки лопаты и идти рыть траншеи для защиты Незалежной.

Ранее сегодня в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что глава государства отправляет за границу своего отца. К постам также прилагалась некая аудиозапись телефонного разговора между а-ля Зеленским и неизвестным лицом, которые обсуждают данную тему.

А между тем, в самих ЛНР и ДНР в пятницу, 18 февраля, объявили об эвакуации гражданского населения на территорию России из-за угрозы нападения украинской армии.

