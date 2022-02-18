Нардепы собрались отобрать у главы России именной пистолет

Украинские депутаты спустя восемь лет с начала мифической российской "агрессии" решили лишить президента РФ Владимира Путина госнаград Незалежной. Соответствующий запрос Верховная рада направила лидеру нации Владимиру Зеленскому.

Инициативу в пятницу, 18 февраля, одобрили 265 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Ставлю на голосование поддержку запроса Оксаны Савчук (внефракционный депутат – ред.) к президенту Украины относительно применения мер реагирования с целью лишения Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других лиц государственных наград Украины, которые предоставлены до 2013 года", – цитирует РИА "Новости" выступление вице-спикера Рады Елены Кондратюк.

Согласно регламенту парламента, ответ от лидера нации на депутатский запрос должен поступить в течение 15 дней.

Пользователи в комментариях под новостью сразу вспомнили старый советский стишок: "Ты мне больше не подружка. Ты мне больше не дружок. Забирай свои игрушки, и не писай в мой горшок..."

Из открытых источников известно, что среди множества иностранных наград Владимир Владимирович от братской Украины имеет отличие "Именное огнестрельное оружие", полученное в 2010 г. Если Путина его лишат, остается непонятным, как нынешний киевский режим собрался отнять этот пистолет у хозяина Кремля.