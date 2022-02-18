"Вставай, милая моя": Тимошенко рухнула на пол в эфире ток-шоу

"Вставай, милая моя": Тимошенко рухнула на пол в эфире ток-шоу
Юлия Тимошенко. Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Экс-премьеру помогли политические оппоненты

Бывший украинский премьер, депутат Рады и глава политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не удержалась и упала на пол в эфире телепередачи "Право на власть", которую ведет телеканал "1+1".Экс-глава правительства Незалежной оступилась и всем весом полетела на твердую поверхность.

Ведущая телепередачи Наталья Мосейчук как раз отправила телезрителей на рекламную паузу. В это время Юлия Владимировна поспешила по своим делам и спустилась к выходу. Там она вдруг оступилась и рухнула вниз, упав прямо на ступеньки.

К счастью, гости безучастными не остались – подбежали и помогли подняться. Неизвестно, сильно ли пострадала лидер "Батькивщины", однако после рекламного блока она выступала как ни в чем не бывало.

Эпичное падение экс-премьера затем загрузили в социальные сети, наложив композицию "Океана Эльзы" "Вставай, мила моя, вставай".

Тимошенко помогли встать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и народный депутат из партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь!" Нестор Шуфрич. Невольно вышло, что политические соперники стали вдвоем поднимать с колен лидера еще одной фракции на телеканале Игоря Коломойского.

Сейчас Юлия Владимировна вместе с остальными украинскими оппозиционерами постоянно выступает на телеканалах, критикуя государственное управление команды Владимира Зеленского. Не так давно она заявила, что официальный Киев под руководством экс-комика "Квартала 95" может пройти "точку невозврата", в связи с чем призвала власти к формированию нового состава правительства, намекнув, что вместе со своей командой готова "стать рядом".

Фоторепортаж
Кровавый путь Тимошенко к власти
Фото: GLOBAL LOOK press/Eduard Kislinsky Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kosarev Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org/Eric Draper Фото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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