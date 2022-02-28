Армия Украины дошла до безумия

Недавнее использование фосфорного оружия, прямо запрещенного на конвенциональном уровне, говорит о совершенной беспомощности вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил для СМИ военный обозреватель Виктор Баранец.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что 27 февраля было зафиксировано массовое использование снарядов с фосфорами с украинской стороны, что прямо запрещено протоколом Конвенции ООН о негуманном оружии 1980 года, а также 122-миллиметровых снарядов для гаубиц и "Градов" в окрестностях Киева и Гостомеля.

Как считает Баранец, при подтверждении этих фактов, которые, несомненно, будут расследоваться СК, по всем правовым законам необходимо осудить бойцов украинской армии – дело может завершиться даже трибуналом. Однако такая практика на деле окажется иллюзорной: международный суд сейчас на стороне Украины, поэтому надежд практически нет.

Баранец уточнил, что фосфорное оружие прожигает человеческое тело до костных тканей – даже единственная капля такого вещества. И человек мучается в агонии, прежде чем умереть. Подобные методы ведения войны сродни нацистским.

"ВСУ используют фашистские методы. Армия идет на последний шаг безумия", – считает специалист.



У Гостомеля на тот момент действовал отряд российского десанта. Вероятнее всего, считает специалист, силовики из ВСУ пытались парой боеприпасов устранить мешающее им российское подразделение. ВСУ, видимо, было нечеготерять – после и так агрессивных действий в отношении Донбасса они открыто перешли к уничтожению мирного населения.

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