Также парламентарии Незалежной требуют исключить РФ из ООН

Депутаты Верховной рады собрались отобрать у России все имеющееся на территории Незалежной имущество. Об этом сегодня сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук на своей странице в телеграм-канале.

"В ближайшее время депутаты планируют разработать законопроект о конфискации всего российского имущества, которое есть на территории нашего государства", – написал представитель пропрезидентской партии "Слуга народа".

Также Рада инициирует процедуру лишения России места постоянного члена Совбеза ООН и исключения ее из Организации Объединенных Наций. Данное заявление согласовали в понедельник, 28 февраля, все руководители парламентских фракций и групп на Согласительном совете.

Напомним, ранее сегодня в белорусском Гомеле прошел первый раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Встреча длилась около пяти часов. По словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, следующий раунд может состояться через пару дней.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который прошел сегодня, сообщил, чего требует Москва от киевского режима на переговорах.

