Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Депутаты Верховной рады собрались отобрать у России все имеющееся на территории Незалежной имущество. Об этом сегодня сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук на своей странице в телеграм-канале.
"В ближайшее время депутаты планируют разработать законопроект о конфискации всего российского имущества, которое есть на территории нашего государства", – написал представитель пропрезидентской партии "Слуга народа".
Также Рада инициирует процедуру лишения России места постоянного члена Совбеза ООН и исключения ее из Организации Объединенных Наций. Данное заявление согласовали в понедельник, 28 февраля, все руководители парламентских фракций и групп на Согласительном совете.
Напомним, ранее сегодня в белорусском Гомеле прошел первый раунд переговоров между делегациями РФ и Украины. Встреча длилась около пяти часов. По словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, следующий раунд может состояться через пару дней.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном, который прошел сегодня, сообщил, чего требует Москва от киевского режима на переговорах.
Бизнесмен откликнулся на просьбу бывшего продюсера Зеленского