Решение передать оружие последователям нациста Бандеры свидетельствует о том, что Германия не завершила процесс денацификации

Германия "призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть "горячей" войны", решив начать поставки Украине летального вооружения. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий в связи с последними шагами Берлина опубликован на официальном сайте ведомства в понедельник, 28 февраля.

Она отметила, что такой "возмутительный жест" немецкие власти объясняют тем, что Незалежная борется за свою свободу и независимость, а РФ якобы несет угрозу безопасности всей Европе.

"Этим своим решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть "горячей" войны. Слишком много печальных ассоциаций вызывает перспектива дальнейшей "военной" накачки Киева со стороны Берлина", – указала дипломат.

По ее мнению, в ФРГ не отдают себе отчета в том, что поставленное киевскому режиму оружие может легко в нынешней Незалежной попасть в руки "неонацистов, террористов и мародеров".

Звучащие за последние дни со стороны Берлина обещания прислать украинцам боевое вооружение, в частности, противотанковые переносные ракеты в количестве 1000 штук, 500 ПЗРК "Стингер", а также разрешение ряду третьих стран передать Киеву оружие немецкого производства, "идет вразрез с ранее проводившейся" руководством ФРГ "сбалансированной линией в этом вопросе", говорится в комментарии.

"Ничто не ново под луной. Вновь, как и много раз в истории, пришедшее с немецкой земли оружие будет направлено против русских солдат", – подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что все это выглядит "особенно цинично" на фоне заверений канцлера Олафа Шольца о "важности процесса исторического примирения" между нашими народами.

"Поставки оружия идейным наследникам нацистского пособника С.Бандеры заставляет нас волей-неволей задаться риторическим вопросом – а насколько всеобъемлющим и завершенным был процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне?" – следует из заявления.

По словам Захаровой, теперь вполне становятся понятными "обесценивающие реплики" главы кабмина ФРГ, который во время Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 18 февраля 2022 года назвал "смехотворными" факты геноцида мирного населения Донбасса со стороны военнослужащих ВСУ.

Напомним, объявляя на днях о решении Берлина послать Киеву противотанковые орудия и ракеты Stinger Шольц заявил,"российская атака знаменует собой поворотный момент" и долг немцев поддержать украинцев "от вторгшейся армии Путина".

Добавим, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг также обещал продолжать снабжать Украину оружием. И это все на фоне сообщений, что большим арсеналом западного вооружения в качестве трофеев уже завладели представители народных милиций ДНР и ЛНР, освобождающие от украинских нацбатов Донбасс. Кроме того, оружие раздают на улицах Киева всем кому не лень, в результате за последние пару дней в столице и других городах Незалежной происходят вооруженные ограбления и убийства.

