Преступник предстал перед судом

ЧП произошло в Испании на прошлой неделе, однако его подробности стали известны только сейчас. Проживающий там же 55-летний гражданин Украины решил весьма оригинальным способом отстоять интересы своей далекой родины. Нет, он не вернулся защищать Киев с оружием в руках, а чуть не отправил на дно российскую яхту с командой матросов.

Мужчина по имени Тарас работал на судне, принадлежавшем генеральному директору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву, механиком. Он занимал свою должность порядка десяти лет. Об этом сообщает BBC. Речь идет о яхте Lady Anastasia длиной чуть менее 48 метров и стоимостью около семи миллионов евро.

Злоумышленник чуть не превратил ее в подводную лодку. Более того, украинец пренебрег даже безопасностью экипажа. По данным, РИА ФАН, он открыл клапаны в машинном отделении и в отсеке, где проживала команда, после чего отключил на корабле электричество.

Лишь после необходимых манипуляций он предупредил коллег о ЧП, однако те не покинули судно, а приняли необходимые меры для его спасения. Вода уже хлынула в отсеки, однако яхту все же удалось спасти от затопления.

Преступник был задержан полицией и предстал перед судом – его отпустили под залог. Меж тем, мужчина сознался, что решился на эти действия из-за спецоперации, проводимой Россией для защиты независимых республик Донбасса.

Ранее известный украинский боксер Александр Усик вступил в ряды теробороны и попозировал с автоматом для сограждан.

