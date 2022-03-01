Моряк из Украины пытался затопить яхту главы "Рособоронэкспорта"

Моряк из Украины пытался затопить яхту главы "Рособоронэкспорта"
Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
продолжениеПодтверждено документально: Евросоюз признал Львов частью России
Преступник предстал перед судом

ЧП произошло в Испании на прошлой неделе, однако его подробности стали известны только сейчас. Проживающий там же 55-летний гражданин Украины решил весьма оригинальным способом отстоять интересы своей далекой родины. Нет, он не вернулся защищать Киев с оружием в руках, а чуть не отправил на дно российскую яхту с командой матросов.

Мужчина по имени Тарас работал на судне, принадлежавшем генеральному директору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву, механиком. Он занимал свою должность порядка десяти лет. Об этом сообщает BBC. Речь идет о яхте Lady Anastasia длиной чуть менее 48 метров и стоимостью около семи миллионов евро.

Злоумышленник чуть не превратил ее в подводную лодку. Более того, украинец пренебрег даже безопасностью экипажа. По данным, РИА ФАН, он открыл клапаны в машинном отделении и в отсеке, где проживала команда, после чего отключил на корабле электричество.

Лишь после необходимых манипуляций он предупредил коллег о ЧП, однако те не покинули судно, а приняли необходимые меры для его спасения. Вода уже хлынула в отсеки, однако яхту все же удалось спасти от затопления.

Преступник был задержан полицией и предстал перед судом – его отпустили под залог. Меж тем, мужчина сознался, что решился на эти действия из-за спецоперации, проводимой Россией для защиты независимых республик Донбасса.

Ранее известный украинский боксер Александр Усик вступил в ряды теробороны и попозировал с автоматом для сограждан.

Источник: BBC ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Россия назвала условие применения ядерного оружия в спецоперации на Украине

Надеяться в этом вопросе решили на Бога

Лидеры Евросоюза могут потерять власть из-за санкций против России - Politico

Вашингтон и Брюссель находятся в зависимости от Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей