Подтверждено документально: Евросоюз признал Львов частью России

Подтверждено документально: Евросоюз признал Львов частью России
Фото: depositphotos.com
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Чиновники допустили ошибку в санкционном списке

После начала специальной военной операции России по защите независимых республик Донбасса Запад начал вводить против нашей страны санкции, которые коснулись как целых отраслей, так и конкретных граждан. Меж тем, в Евросоюзе настолько поспешили с поддержкой Украины, что случайно "лишили" ее части земель.

Брюссель документально подтвердил, что город Львов находится в юрисдикции Москвы, а не Киева. Удар по суверенитету Незалежной был нанесен при составлении санкционных списков. Описывая биографию российского бизнесмена Михаила Фридмана, чиновники допустили ошибку, указав, что он родился в городе Львов, который относится к Российской Федерации.

Официальный документ был опубликован без исправлений. Соответствующий скриншот имеется в распоряжении телеканала "360". В тексте указано, что санкции против Фридмана введены с понедельника, 28 февраля.

Напомним, Евросоюз, Великобритания, США и Канада, а также некоторые другие страны начали вводить против России санкции после того, как президент РФ Владимир Путин принял решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Под ограничения Запада попали сам глава государства, председатель правительства, министры, депутаты, бизнесмены, спортсмены и даже журналисты.

Кстати, американские аналитики уверены, что лидеры Евросоюза могут потерять власть из-за санкций против России.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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