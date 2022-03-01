Госспецсвязь Незалежной выпустило заявление

У абонентов с российскими номера телефонов больше нет возможности пользоваться мобильной связью на территории Украины. Власти страны приняли решение ввести ограничения в условиях военного времени.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную службу специальной связи Незалежной. Соответствующая информация размещена в телеграмм-канале ведомства.

Действия операторов сотовой связи чиновники объяснили тем, что связь является одним из важнейших частей ведения боевых действий. Как сообщает издание URA.RU, по этой причине принято решения заблокировать доступ российских абонентов к телефонным сетям Незалежной.

Стоит отметить, что Госспецсвязь Украины своими необдуманными действиями подвергает опасности мирных граждан, которые по каким-либо причинам пользуются российскими номера. Фактически сегодня они лишены связи.

Громкое заявление чиновников об Армии России попросту не соответствует действительности, потому что военные координируют свои действия с помощью специальных средств связи, раций, а не мобильных телефонов.

Напомним, в ходе спецоперации солдаты наносят удары исключительно по технике и позициям ВСУ, не подвергая опасности мирных граждан. Российские военные, согласно приказу министра обороны, с уважением относятся к украинским военным, сложившим оружие.

Ранее Евросоюз, поспешивший с поддержкой Киева, формально лишил его суверенитета над Львовом, передав город под юрисдикцию Москвы.