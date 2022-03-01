Артист отправился в отпуск с семьей, но забыл в России важные документы

82-летний Эммануил Виторган вместе с супругой и дочками 25 февраля отправился в Латвию. Артист отмечал, что семейный отпуск был давно запланирован, к тому же они часто бывают на родине супруги.



В связи с последними общественно-политическими событиями Эммануил Гедеонович попал в затруднительное положение. Ему необходимы документы, которые он оставил в Москве, но вернуться туда он сейчас не может, поэтому он ищет помощи у своих фолловеров в Instagram.

Дело в том, что Латвия ограничила доступ к воздушному пространству страны для российских самолетов в рамках санкций из-за военных действий на территории Украины.

"Друзья! Кто СРОЧНО летит или едет из Москвы в Ригу! Нужно передать документы! Поделитесь, пожалуйста!" – написано в новой публикации знаменитости.

Поклонники актера неоднозначно отнеслись к такой просьбе. Некоторые оставили язвительные комментарии.

"Теперь уже никто", "Так небо закрыто для РФ", "Извините, а вы разве не в курсе? В Ригу из Москвы уже никто не летит. Латвия небо для вас закрыла", "Все, пока отлетались", "Какой черт вас дернул туда ехать в такое время?" – недоумевают подписчики.

Часть подписчиков актера укорила злорадствующих комментаторов. Некоторые из них признались, что с радостью помогли бы кумиру, если бы имели такую возможность.

Осенью прошлого года сын артиста Максим Виторган подогрел слухи о тайной свадьбе с актрисой Нино Нинидзе. Звездная пора появилась на одной из кинопремьер. Влюбленные держались за руки и не отходили друг от друга весь вечер.