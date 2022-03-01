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Многие зарубежные звезды в 2022 году не приедут на гастроли в Россию из-за необдуманных действий Запада. Санкционное давление, оказываемое на нашу страну после начала спецоперации по защите независимых ДНР и ЛНР, не дает возможности осуществлять продажу билетов. Организаторы концертов прогнозируют глобальный кризис в медийной сфере.
По данным издания "Комерсантъ", проблемы в сфере шоу-бизнеса на сей раз могут быть куда более значемые, чем в период пандемии коронавируса. На сегодняшний день продажи билетов практически полностью остановлены – на фоне западного давления возникают серьезные трудности с рассчетами с зарубежными исполнителями. Кстати, по уровню прибыли именно они занимают ключевую долю отечественного медийного рынка.
Кроме того, проблемы возникли из-за логистики. Это связано с решением Евросоюза закрыть небо для России. На сегодняшний день отменены уже десятки зрелищных мероприятий в ряде городов. Рассказываем, кто из западных звезд отказался от выступлений в нашей стране.
Рок-группы Imagine Dragons, Green Day и Brainstorm уже отменили выступления в России.
Однако продажи билетов на фестиваль Park Live еще не остановлены. Мероприятие должно состояться в июне текущего года. Там для фанатов рока выступят Placebo, Sum 41 и My Chemical Romance.
Проблемы могут возникнуть и у любителей классической музыки. Выступления оперных исполнителей и музыкантов в Московской и Санкт-Петербургской филармонии находятся под угрозой срыва. Часть концертов уже отменена, часть только перенесена. В России не выступят оркестры под управлением Филиппа Херревеге и Кристофа Эшенбаха.
Также от концертов отказываются отечественные исполнители. Свои выступления уже отменили либо перенесли на неопределенный срок певицы Монеточка и Елка.
Кроме того, свои гастроли отменил рэпер Оксимирон, известный своими оппозиционными взглядами.
Ранее концерты российских звезд отменили в США. Американцы не смогут насладиться творчеством дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева.
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