Звезда прикрыла интимные места смайликами в виде алмазов

Американская певица Бритни Спирс не редко ведет себя провокационно. Артистка выступала с питоном на шее, целовалась с Мадонной, в шутку заключала брак с подвыпившим приятелем после вечеринки, брилась налысо и никогда не стеснялась в выражениях.

Особую любовь звезда питает к обнаженным фото. 40-летняя знаменитость не стесняется своей фигуры и без смущения демонстрирует даже самые откровенные снимки. На днях Бритни решила поделиться в Instagram серией снимков с пляжа. На фото поп-дива лежит в воде на мелком золотистом пляже без бикини. Самые пикантные места знаменитость прикрыла смайликами в форме алмазов.

"Свободная жещина!", "Горячо", "Это все, что я хотел увидеть, будучи подростком", "Я навсегда запомню, где я был в тот день, когда эти фото были опубликованы", "Бритни, ты настоящая бриллиантовая девушка", – пишут восторженные поклонники.

Некоторые пользователи встретили серию фото с недоумением.

"Кто-то точно должен забрать у нее Инстаграм", "Бритни, все в порядке?", "Она окончательно спятила", "Почемуууу?", "Твою страницу взломали?", "Ужасно", – негодуют некоторые.

Кто-то из фолловеров отметил, что так на поведении звезды отразился выход из-под многолетней опеки отца. Сейчас Бритни готовится к свадьбе со своим бойфрендом – фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Многие звезды любят дразнить публику горячими фото. На днях актриса из сериала "Клон" Джованна Антонелли поделилась снимками из душа. Она показала свои бьюти-процедуры: тканевую маску для лица и увлажнение кожи всего тела глиной.