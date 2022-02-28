Актриса в маске и банной шапочке рассмешила подписчиков

Звезда культового сериала "Клон" Джованна Антонелли смело публикует даже самые пикантные кадры. Новая публикация знаменитости переполошила ее подписчиков. В посте Джованна разместила два снимка. На обложке публикации она лежит в ванне с пеной и наслаждается пышной зеленью в открытом окне.

На втором снимке актриса позирует в душе практически без одежды. Она спрятала волосы под банной шапочкой, а на лицо нанесла тканевую маску. На все тело Джованна нанесла черную глину, чтобы увлажнить кожу. В подписи к публикации она призвала поклонников беречь себя и не забывать про увлажнение кожи.

"Моя любовь", "Мне понравилась концепция второго снимка", "Идеальные руки", "Потрясающая актриса", "Для меня навсегда Жади", "Мечта", "Мощное фото", – восхищаются фолловеры.

В этом месяце бразильская актриса отметит 46-летие, однако с момента съемок в "Клоне" звезда практически не изменилась. Мама троих детей без смущения демонстрирует шикарную фигуру. В своем блоге Антонелли часто делится снимками в бикини.

Ранее стало известно, в чем заключался секрет образа Жади в сериале "Клон". Героиня Антонелли стала кумиром для многих зрительниц по всему миру, однако ее красота была результатом усердной работы самой актрисы, а также команды гримеров.

Девушке пришлось сесть на жесткую диету. Артистка голодала целый месяц, чтобы добиться нужного результата. Она буквально отказывалась от еды несколько недель, иногда позволяя себе съесть легкий салат или немного индейки.

На съемках звезда носила силиконовые накладки для груди, чтобы сделать формы пышнее. Гримеры ежедневно завивали прямые от природы волосы актрисы и даже крепили к ее волосам дополнительные искусственные пряди, чтобы прическа была объемной.