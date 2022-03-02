"В бомбоубежище не спускалась": застрявшая в Киеве Лазарева вышла на связь

"В бомбоубежище не спускалась": застрявшая в Киеве Лазарева вышла на связь
Татьяна Лазарева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка делится происходящим с подписчиками в прямых эфирах

Татьяна Лазарева, приехавшая в Киев по делам, теперь не может покинуть город, так как в эти дни там началась спецоперация. Артистка провела в своем Instagram уже несколько прямых эфиров, в которых она рассказывает подписчикам о том, какая обстановка царит в городе. 

Телеведущая находится в одном из отелей Киева. Выехать из города сейчас крайне сложно, однако Лазарева поделилась, что внутри здания ей достаточно спокойно. 

"Я здесь себя чувствую в относительной безопасности, потому что это старый дом, мощные стены (...) Я ни разу за эти дни не спускалась в бомбоубежище, хотя сирены воздушной тревоги постоянно звучат", – сообщила актриса. 

Помимо прочего, артистка рассказала, почему не покидает Киев. По ее словам, у нее нет возможности добраться до вокзала, так как такси в городе не ездят, а она даже не знает, где он находится. Кроме того, отсутствуют билеты, а это значит, что телеведущей пришлось бы стоять в живой очереди. 

Актриса рассказала про режим, в котором она сейчас проживает. Так, с восьми вечера и до утра длится комендантский час. Любой, кто появляется ночью на улице, считается опасным, поэтому люди не рискуют покидать свои жилища. Кроме того, в городе наблюдаются проблемы с продуктами. 

 

 

Татьяну Лазареву дистанционно поддерживают дети – актриса держит с ними связь. Несмотря на тяжелую обстановку, в которой она оказалась, телеведущая посоветовала не паниковать и оценивать сложившуюся ситуацию здраво. 

Напомним, что в Сеть слили номера артистов, которые поддержали решение правительства начать спецоперацию на Донбассе. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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