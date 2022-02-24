Охрипший Меладзе и шокированная Шпица: как звезды отреагировали на события на Донбассе

Охрипший Меладзе и шокированная Шпица: как звезды отреагировали на события на Донбассе
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Знаменитости призывают государства к миру

На военную спецоперацию на Донбассе незамедлительно стали реагировать в социальных сетях многие люди, в том числе и знаменитости. Они призывают к миру и выражают переживания за своих близких людей, которые проживают на территории Украины. 

Максим Галкин написал в своем Instagram, что с самого утра находится на связи со своими родными из Украины. Телеведущий добавил, что никаких оправданий войне быть не может. 

"Нет войне!" – подытожил свой короткий, но эмоциональный пост Галкин. 

Длинное обращение к своим подписчикам написала актриса Катерина Шпица. Она сообщила, что с 8 утра пытается читать новости, оно буквы лишь мелькают перед глазами. Девушка поделилась, что половина ее семьи находится в Киеве и Запорожье и попросила людей, проживающих на территории Украины рассказать, что у них происходит. 

С видеообращением выступил и Валерий Меладзе. Охрипшим голосом он призвал мировых лидеров сесть за стол переговоров и решить все мирным путем, чтобы люди не погибали. 

Посты с поддержкой выложили также Айза Анохина, певица Жасмин и Нателла Крапивина.

Содержание всех публикаций похожее – звезды переживают за своих близких и просят остановить этот ужас. 

"...каждую секунду на связи с родными. сердце обливается кровью. мой девятилетний племянник плачет в трубку и говорит, что ему страшно. как же так.. мы не должны воевать друг с другом! мы обязаны остановить этот кошмар!"

написала Крапивина.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Из-за этого в регионах, которые находятся на границе с Украиной, в школах и детских садах отменяются занятия. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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